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00:03, 14 апреля 2025Россия

В небе над Москвой заметили большую букву V

Baza: В небе над Москвой заметили большую букву V
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

В небе над Москвой и Подмосковье заметили большую букву V, сообщает Telegram-канал Baza.

Скорее всего, это инверсионные следы от самолетов. При этом канал отмечает, что некоторые пользователи в соцсети приняли букву за «химтрейлы». «Понятие из теории заговоров, согласно которым правительство тайно распыляет с пассажирских самолетов некие "химикаты"; считается, что опознать такие самолеты можно по необычным конденсационным следам», — говорится в публикации.

В марте россияне заметили в небе над Антропово в Костромской области «таинственные спирали». Комментаторы отметили, что, по предварительным данным, это явление связано с запуском ракеты Falcon 9 компании SpaceX, который состоялся с мыса Канаверал во Флориде.

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