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16:01, 26 марта 2025Моя страна

Россияне заметили «таинственные спирали» в небе

Россияне заметили в небе над Антропово «таинственные спирали»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash

Россияне заметили в небе над Антропово в Костромской области «таинственные спирали». Кадры появились в сообществе «Подслушано Антропово» во «ВКонтакте».

В подписи к снимкам говорится, что явление заметили 24 марта. Комментаторы отметили, что, по предварительным данным, это явление связано с запуском ракеты Falcon 9 компании SpaceX, который состоялся с мыса Канаверал во Флориде.

Ранее жители Челябинска заметили необычное небесное явление. Выяснилось, что утром в небе над российским городом взорвался метеор.

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