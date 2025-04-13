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14:24, 13 апреля 2025Россия

В российском регионе три десятка свиней пострадали в аварии и попали на видео

В Томской области фура со свиньями попала в ДТП, пострадали 30 животных
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Томской области рядом с селом Мельниково фура, перевозившая свиней, попала в ДТП. Последствия аварии сняли очевидцы, запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах виден перевернувшийся на трассе грузовик, рядом лежат на земле пострадавшие животные.

Водитель фуры выжил, ему оказывается медицинская помощь. Также на место ДТП вызвали ветеринаров для покалеченных свиней. Пострадали как минимум 30 голов, у них переломы задних ног. Еще несколько животных разбежались по селу, местные жители занимаются их отловом.

Ранее в апреле сообщалось, что в Озерске поймали злого бобра, сидевшего под крыльцом газовой котельной.

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