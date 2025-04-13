В российском регионе три десятка свиней пострадали в аварии и попали на видео

В Томской области фура со свиньями попала в ДТП, пострадали 30 животных

В Томской области рядом с селом Мельниково фура, перевозившая свиней, попала в ДТП. Последствия аварии сняли очевидцы, запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах виден перевернувшийся на трассе грузовик, рядом лежат на земле пострадавшие животные.

Водитель фуры выжил, ему оказывается медицинская помощь. Также на место ДТП вызвали ветеринаров для покалеченных свиней. Пострадали как минимум 30 голов, у них переломы задних ног. Еще несколько животных разбежались по селу, местные жители занимаются их отловом.

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