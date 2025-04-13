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11:08, 13 апреля 2025Интернет и СМИ

В США описали торговую войну между Пекином и Вашингтоном фразой «катятся ко дну»

WP: США и Китай катятся ко дну из-за эскалации торговой войны
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Spencer Platt / Getty Images

США и Китай катятся ко дну из-за эскалации торговой войны. С таким заголовком вышла статья американская газета The Washington Post (WP).

Авторы пишут, что две державы мира близки к полному экономическому краху. Причина — отказ их лидеров Дональда Трампа и Си Цзиньпина отступать в этой торговой войне.

WP считает, что противостояние превратилось в игру «кто первый струсит» с высокими ставками по принципу «победитель получает все». Это, пишет газета, повышает риск конфликта между Вашингтоном и Пекином.

В апреле администрация Дональда Трампа утвердила повышенные пошлины для 185 стран. Базовая ставка составила 10 процентов, включая ближайших союзников Вашингтона. Для многих стран она повысилась в разы. После жалоб со стороны партнеров Вашингтона в Белом доме объявили о приостановки повышенных тарифов для ряда стран, кроме Китая.

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