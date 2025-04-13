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18:48, 13 апреля 2025Экономика

В Турции зафиксировали сильнейшие за 30 лет заморозки

Министр Юмаклы: В Турции местами зафиксировали сильнейшие за 30 лет заморозки
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Umit Bektas / Reuters

В некоторых регионах Турции за последние три дня зафиксированы сильнейшие за 30 лет заморозки. Об этом в соцсети X заявил министр сельского и лесного хозяйства республики Ибрагим Юмаклы.

«За последние три дня температура местами опустилась до -15 градусов, а в некоторых регионах зафиксированы самые низкие температуры за последние 30 лет», — сообщил министр.

Из-за неблагоприятных погодных условий пострадало сельское хозяйство, добавил Юмаклы. При этом, по его словам, Минсельхоз в последние дни оказывал помощь производителям и продолжит их поддерживать.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра худым жителям Китая из северных регионов рекомендовали не выходить на улицу. Уточнялось, что в связи с неблагоприятными погодными условиями также были отменены массовые мероприятия, а учебные заведения закрыли.

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