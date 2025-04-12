Худым китайцам рекомендовали не выходить на улицу

FTV News: Худым жителям Китая рекомендовали не выходить на улицу из-за ветра

Из-за сильного ветра худым жителям Китая из северных регионов рекомендовали не выходить на улицу. Об этом со ссылкой на китайский телеканал FTV News сообщает РБК.

Ранее в некоторых регионах КНР объявили режим повышенной готовности.

По данным метеорологов, скорость ветра в Пекине, Тяньцзине и других частях региона Хэбэй может достигнуть 150 километров в час. Ветер такой силы может вырывать с корнем деревья диаметром до 30 сантиметров. В Пекине тем временем впервые за десять лет объявили «оранжевое» предупреждение о погоде.

Из-за сильного ветра отменили массовые мероприятия, учебные заведения, парки, аттракционы закрыли, а строительные работы и движение поездов приостановили. Экстренные службы приведены в режим повышенной готовности.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате урагана в Хакасии увеличилось до 40 человек. По данным Минздрава региона, среди пострадавших есть двое детей. Пять человек были госпитализированы, из них одна пациентка находится в тяжелом состоянии.