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15:16, 6 апреля 2025Россия

Число пострадавших от урагана в Хакасии выросло

Число пострадавших из-за урагана в Хакасии увеличилось до 40
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Река / ТАСС

Число пострадавших в результате урагана в Хакасии увеличилось. Об этом сообщил Минздрав региона в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что с травмами различной степени и тяжести обратились 40 человек. Среди пострадавших есть двое детей. Пять человек были госпитализированы, из них одна пациентка находится в тяжелом состоянии. «35 пациентов находятся на амбулаторном лечении», — говорится в сообщении.

Сильный ветер ранее обрушился на Хакасию и Красноярский край. В Хакасии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара. В Красноярском крае порывы ветра сносили крыши домов.

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