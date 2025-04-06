Число пострадавших от урагана в Хакасии выросло

Число пострадавших из-за урагана в Хакасии увеличилось до 40

Число пострадавших в результате урагана в Хакасии увеличилось. Об этом сообщил Минздрав региона в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что с травмами различной степени и тяжести обратились 40 человек. Среди пострадавших есть двое детей. Пять человек были госпитализированы, из них одна пациентка находится в тяжелом состоянии. «35 пациентов находятся на амбулаторном лечении», — говорится в сообщении.

Сильный ветер ранее обрушился на Хакасию и Красноярский край. В Хакасии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара. В Красноярском крае порывы ветра сносили крыши домов.