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13:53, 5 апреля 2025Экономика

В российском регионе четыре человека пострадали из-за пожаров

В Хакасии ввели режим ЧС из-за пожаров
Мария Черкасова

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Хакасии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пожара. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава республики Хакасия Валентин Коновалов.

Из-за сильных порывов ветра на территории многих муниципалитетов обострилась пожарная обстановка, зарегистрированы очаги порядка 43 пожаров, сообщил он. Осложненная обстановка сохраняется в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке, а также в Очурском сельсовете. В ряде муниципалитетов нарушено электроснабжение.

Ветром повредило крыши домов и социальных объектов в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе, там деревья упали на автомобили и повредили их. Кроме того, в Абакане от порывов ветра пострадали четыре человека. Ограничено движение автомобилей на 66-м километре дороги Абакан — Саяногорск.

Ранее в сети появилось видео с ураганом, который сносит кровлю с крыш домов в Красноярском крае. В МЧС предупредили, что порывы могут достигать 33 метров в секунду.

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