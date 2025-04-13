Военный эксперт рассказал о спасенной от военных действий церковной утвари

Гагин: Российские военные спасли церковную утварь от военных действий

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) спасли церковную утварь от военных действий. Об этом рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Мы находимся в селидовской исправительной колонии. Естественно, мы обследовали территорию, нашли следы пребывания военнослужащих ВСУ и нашли церковь, которая была разграблена военнослужащими Украины (...). Наши бойцы, когда заняли этот объект для того, чтобы сохранить оставшуюся церковную утварь, перенесли иконы, перенесли церковную утварь», — рассказал Гагин.

По его словам, военные готовы помочь представителям Русской православной церкви и вернуть церковную утварь, найденную в Вербное воскресенье.

Ранее Гагин сообщил, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Покровска в Донецкой народной республике (ДНР) близко к критическому. К этому привело нарушение логистики ВСУ. Однако какое-то количество боеприпасов гарнизон продолжает получать, пояснил он.