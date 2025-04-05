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15:21, 5 апреля 2025Россия

Стало известно о «настоящем аде» для ВСУ под Покровском

Аналитик Гагин: ВСУ рассматривают оставление Покровска
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout / Reuters

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Покровска в Донецкой народной республике близко к критическому. Об этом заявил военный аналитик Ян Гагин РИА Новости.

«В Покровске для противника сейчас настоящий ад», — заявил Гагин. К этому привело нарушение логистики ВСУ, однако какое-то количество боеприпасов гарнизон продолжает получать, пояснил он.

Несмотря на тяжелую ситуацию, пока у частей ВСУ есть возможность оставить город, продолжил эксперт. «Местные жители, с которыми у нас есть связь, говорят о том, что военнослужащие Украины между собой обсуждают вопрос вывода», — добавил Гагин.

Ранее другой военный эксперт — Андрей Марочкозаявил о серьезном продвижении Вооруженных сил России в направлении Катериновки в ДНР.

ЖЗЛ
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