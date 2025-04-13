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22:22, 13 апреля 2025Россия

ВСУ ударили по Херсонской области

Сальдо сообщил, что ВСУ ударили по Херсонской области, работает система ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по региону, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Зафиксированы сбития нескольких БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей, а также в небе над Нижнесерогозским и Геническим муниципальными округами», — сообщил Сальдо.

По его словам, также зафиксированы прилеты по коммунальной инфраструктуре и дорожной технике. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Сальдо заявил, что Владимир Зеленский срывает все мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине. Политик назвал Зеленского «марионеткой нижнего уровня», которая беспрекословно выполняет указания. Губернатор подчеркнул, что мирным инициативам Трампа противостоят представители финансово-олигархической элиты и их ставленники из руководства государств и ряда международных организаций.

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