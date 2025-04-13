Сальдо сообщил, что ВСУ ударили по Херсонской области, работает система ПВО

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по региону, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Зафиксированы сбития нескольких БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей, а также в небе над Нижнесерогозским и Геническим муниципальными округами», — сообщил Сальдо.

По его словам, также зафиксированы прилеты по коммунальной инфраструктуре и дорожной технике. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Сальдо заявил, что Владимир Зеленский срывает все мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине. Политик назвал Зеленского «марионеткой нижнего уровня», которая беспрекословно выполняет указания. Губернатор подчеркнул, что мирным инициативам Трампа противостоят представители финансово-олигархической элиты и их ставленники из руководства государств и ряда международных организаций.