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09:10, 13 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили желание Трампа урегулировать украинский конфликт

Сенатор Климов: Трамп хочет освободиться от Украины, как от чемодана без ручки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Президент США Дональд Трамп хочет освободиться от Украины, как от тяжелого чемодана без ручки, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор объяснил желание американского лидера урегулировать украинский конфликт. Также Климов высказался о мнении, что Трамп таким образом хочет получить Нобелевскую премию мира.

«Может, конечно, он и хочет ее получить. Но в первую очередь он хочет освободиться от тяжелого токсичного чемодана без ручки. При этом попытаться еще заработать денег для США. Трамп, в отличие от его предшественников, не фанатик. Он понимает, что в случае третьей мировой войны американцам никакие деньги, отели, машины не понадобятся. А у него большая семья. Этот резон тоже присутствует», — прокомментировал Климов.

Ранее экс-советник республиканца по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп хочет завершить украинский конфликт ради Нобелевской премии мира. Он добавил, что американский лидер недоволен тем фактом, что эту премию получил бывший президент США Барак Обама. По словам Болтона, тот считает Обаму недостойным премии.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что достоин Нобелевской премии мира. При этом, по его словам, он никогда ее не получит.

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