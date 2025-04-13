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07:35, 13 апреля 2025Бывший СССР

Житель ДНР рассказал об убийстве знакомого бойцами ВСУ за просьбу о сигарете

РИА Новости: Бойцы ВСУ расстреляли жителя Курахово за просьбу о сигарете
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли жителя Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) за то, что он попросил у них сигарету. Об этом рассказал знакомый погибшего Виктор в беседе с РИА Новости.

«У меня товарища убили за то, что попросил сигарету. Перед тем уже, как наши (ВС России) зашли, они (бойцы ВСУ) там жили в подвале. Он (погибший) говорит: "пойду, попрошу сигарет". Попросил. Убили, затащили в подъезд», — рассказал Виктор.

Мужчина добавил, что тело погибшего до сих пор не найдено.

Ранее беженец из Курахово сообщил, что бойцы ВСУ убили мирную жительницу, прятавшуюся от обстрелов в подвале. «Погибла женщина, потому что в подвал спряталась. Они (бойцы ВСУ) пришли туда, гранату кинули и все. Она всю жизнь там прожила, молоко возила», — рассказал он.

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