Житель ДНР рассказал об убийстве знакомого бойцами ВСУ за просьбу о сигарете

РИА Новости: Бойцы ВСУ расстреляли жителя Курахово за просьбу о сигарете

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли жителя Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) за то, что он попросил у них сигарету. Об этом рассказал знакомый погибшего Виктор в беседе с РИА Новости.

«У меня товарища убили за то, что попросил сигарету. Перед тем уже, как наши (ВС России) зашли, они (бойцы ВСУ) там жили в подвале. Он (погибший) говорит: "пойду, попрошу сигарет". Попросил. Убили, затащили в подъезд», — рассказал Виктор.

Мужчина добавил, что тело погибшего до сих пор не найдено.

Ранее беженец из Курахово сообщил, что бойцы ВСУ убили мирную жительницу, прятавшуюся от обстрелов в подвале. «Погибла женщина, потому что в подвал спряталась. Они (бойцы ВСУ) пришли туда, гранату кинули и все. Она всю жизнь там прожила, молоко возила», — рассказал он.