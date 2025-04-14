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13:33, 14 апреля 2025Забота о себе

47-летней женщине с головной болью два года не могли поставить правильный диагноз

Terra: Головная боль у 47-летней женщины оказалась болезнью Паркинсона
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Бразилии головная боль у 47-летней женщины оказалась симптомом болезни Паркинсона, но врачи два года не могли поставить правильный диагноз, поскольку патология редко встречается в таком возрасте. Об этом рассказало издание Terra.

У женщины, помимо головной боли, изменилось обоняние, а также возникли боли во всем теле и депрессия. «В течение двух лет я искала решение своей проблемы, обращалась к нескольким специалистам. Затем появился двигательный симптом: скованность в левой руке и шее», ─ заявила бразильянка.

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После постановки правильного диагноза вместе с лечащим врачом женщина основала ассоциацию, которая помогает людям с болезнью Паркинсона. Туда обратились уже несколько десятков человек, которым благодаря ассоциации стали доступны услуги физиотерапевтов, логопедов, иглотерапевтов, арт-терапевтов и других специалистов. Что же касается самой бразильянки, сначала она была в шоке от диагноза, но постепенно приняла его и начала пить лекарства, которые улучшили качество жизни.

Ранее другая женщина обнаружила у себя способность определять болезнь Паркинсона по запаху. После этого ее пригласили принять участие в разработке теста на данное заболевание.

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