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00:34, 14 апреля 2025Мир

В Австрии потребовали отменить особые привилегии для украинских беженцев

Exxpress: В Австрии требуют отменить особые привилегии для украинских беженцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Властям Австрии необходимо отменить особые привилегии для украинских беженцев, заявила заместитель губернатора Зальцбурга Марлен Свазек. Об этом пишет Exxpress.

По ее словам, многодетные цыганские семьи с Западной Украины, на территории которой нет боевых действий, массово въезжают в Австрию, получая полные социальные выплаты с первого дня. Политик призвала приостановить действие Указа о перемещенных лицах с Украины.

Министр по делам семьи Клаудиа Плакольм поддержала инициативу и предложила приравнять украинцев к другим беженцам.

Власти добавили, что в Нижней Австрии фиксируют до 30 новых заявлений от цыган в неделю. Они опасаются, что поток беженцев может увеличиться.

Ранее британский журнал The Economist писал, что украинские беженцы могут остаться в Европе навсегда.

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