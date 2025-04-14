В Австрии потребовали отменить особые привилегии для украинских беженцев

Exxpress: В Австрии требуют отменить особые привилегии для украинских беженцев

Властям Австрии необходимо отменить особые привилегии для украинских беженцев, заявила заместитель губернатора Зальцбурга Марлен Свазек. Об этом пишет Exxpress.

По ее словам, многодетные цыганские семьи с Западной Украины, на территории которой нет боевых действий, массово въезжают в Австрию, получая полные социальные выплаты с первого дня. Политик призвала приостановить действие Указа о перемещенных лицах с Украины.

Министр по делам семьи Клаудиа Плакольм поддержала инициативу и предложила приравнять украинцев к другим беженцам.

Власти добавили, что в Нижней Австрии фиксируют до 30 новых заявлений от цыган в неделю. Они опасаются, что поток беженцев может увеличиться.

Ранее британский журнал The Economist писал, что украинские беженцы могут остаться в Европе навсегда.