Блогер-пенсионер потерял способность ходить из-за серьезной болезни

Британский тревел-блогер Хилл потерял способность ходить из-за болезни сосудов

Британский блогер-пенсионер Терри Хилл, ставший популярным в TikTok благодаря видео о путешествиях, потерял способность ходить из-за серьезной болезни сосудов. Об этом пишет «Би-би-си».

По словам 59-летнего тревел-блогера, в какой-то момент он начал замечать, что теряет чувствительность в ступнях. Уточнялось, что такой симптом был вызван болезнью сосудов и закупоркой артерий в паху.

Хилл бросил курить и благодаря операции смог вернуться к путешествиям. Однако спустя некоторое время он снова ощутил, что не чувствует ступней, и обратился к врачу. Блогеру сделали еще одну операцию, в ходе которой его закупоренные артерии были заменены искусственными трубками.

Тиктокер заверил, что мог бы не выжить, если бы не сделал вторую операцию. Вместе с тем после нее Хилл лишился способности ходить и с тех пор он едва ли покидал дом. «Я жил свою лучшую жизнь, а теперь дошел до того, что не могу оплачивать счета», — пожаловался он. Хилл также отметил, что не может вести блог, поскольку больше не способен путешествовать.

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