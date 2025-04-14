Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:14, 14 апреля 2025Интернет и СМИ

Блогер-пенсионер потерял способность ходить из-за серьезной болезни

Британский тревел-блогер Хилл потерял способность ходить из-за болезни сосудов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: DC Studio / freepik

Британский блогер-пенсионер Терри Хилл, ставший популярным в TikTok благодаря видео о путешествиях, потерял способность ходить из-за серьезной болезни сосудов. Об этом пишет «Би-би-си».

По словам 59-летнего тревел-блогера, в какой-то момент он начал замечать, что теряет чувствительность в ступнях. Уточнялось, что такой симптом был вызван болезнью сосудов и закупоркой артерий в паху.

Хилл бросил курить и благодаря операции смог вернуться к путешествиям. Однако спустя некоторое время он снова ощутил, что не чувствует ступней, и обратился к врачу. Блогеру сделали еще одну операцию, в ходе которой его закупоренные артерии были заменены искусственными трубками.

Тиктокер заверил, что мог бы не выжить, если бы не сделал вторую операцию. Вместе с тем после нее Хилл лишился способности ходить и с тех пор он едва ли покидал дом. «Я жил свою лучшую жизнь, а теперь дошел до того, что не могу оплачивать счета», — пожаловался он. Хилл также отметил, что не может вести блог, поскольку больше не способен путешествовать.

Ранее сообщалось, что американская телеведущая Саманта Харрис полностью выздоровела после повторно диагностированного рака молочной железы. Она отметила, что диагноз научил ее ценить время, проведенное вместе с близкими и друзьями.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл потери ВСУ

    Тигр растерзал собиравшую цветы женщину

    Невеста отказалась от макияжа в день свадьбы и вызвала споры в сети

    Россиянка решила рожать дома и поплатилась

    Задержание иностранца за доставку в Россию мощных взрывных устройств попало на видео

    Пушилин заявил о концентрации ВСУ на одном из направлений в ДНР

    Вице-премьер Сербии оценил шанс введения антироссийских санкций при новом кабмине

    На Западе рассказали о военном истощении Украины

    Токаев наградил казахстанских военных за одну миссию в Сирии

    Более сотни россиян почти 1,5 дня прождали вылета в Египет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше