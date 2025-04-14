Богатым во Франции пригрозили увеличением налогов

Минфин Франции допустил увеличение налогов для богатых на постоянной основе

Глава Минфина Франции Эрик Ломбар заявил, что налоги для наиболее обеспеченной части французов, которые в 2025 году было решено временно повысить ради сокращения бюджетного дефицита, могут повысить на постоянной основе. Об этом он высказался в эфире телеканала BFMTV.

Ломабр подчеркнул, что хочет видеть постоянным вклад от богатых французов. Поэтому он допустил увеличение налогов для богатых на постоянной основе.

«Это два миллиарда налогов на высокие доходы — мы хотим работать над этим, либо сохраняя эту ставку, либо увеличивая ее. Это вопрос финансовых ресурсов», — сказал он.

По мнению министра, мера станет «сигналом солидарности», а также охватит несколько десятков тысяч граждан.

Ранее налоговая служба отчиталась о превышении плана по сборам с богатых россиян. Сумма налогов, начисленных на процентные доходы по вкладам за 2023 год, достигла 114 миллиардов рублей, что на 12,2 процента выше озвученных в июне планов.