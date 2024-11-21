Налоговая служба отчиталась о превышении плана по сборам с богатых россиян

ФНС начислила 114 миллиардов рублей налогов на процентные доходы по вкладам

Сумма налогов, начисленных на процентные доходы по вкладам за 2023 год, достигла 114 миллиардов рублей, что уже на 12,2 процента выше озвученных в июне планов. Об этом в интервью РБК рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

Под НДФЛ попадают доходы по банковским счетам и депозитам достаточно богатых граждан, превышающие необлагаемую сумму (150 тысяч рублей для 2023 года). Такой налог действует в России еще с 2021 года, но срок его уплаты сдвигался, так что первое начисление пришлось на 2023 год.

Соответственно, платежи начались только с 2024 года, а уведомления с суммой начисленного налога ФНС принялась рассылать с сентября. Уплатить налог необходимо до 1 декабря, таким образом, текущая сумма может еще увеличиться до конца года.

В отличие от НДФЛ с зарплат или дивидендов, уплачиваемых автоматически, налог на процентные доходы гражданин должен заплатить сам. По словам Егорова, до его введения была дискуссия по поводу приведения нового сбора к обычному формату, но ее стороны пришли к выводу, что налоговая информационная система лучше готова к подобному расчету.

В том же интервью глава ФНС предупредил бизнес о возможности доначисления налогов в 2025 году, если ведомство оценит перенос выплаты бонусов на конец текущего года слишком массовым. Дело в том, что ставки налога на прибыль с 1 января вырастет с 20 до 25 процентов, и отдельные компании хотят провести выплаты с нынешней ставкой.