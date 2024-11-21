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09:43, 21 ноября 2024Экономика

Налоговая служба отчиталась о превышении плана по сборам с богатых россиян

ФНС начислила 114 миллиардов рублей налогов на процентные доходы по вкладам
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сумма налогов, начисленных на процентные доходы по вкладам за 2023 год, достигла 114 миллиардов рублей, что уже на 12,2 процента выше озвученных в июне планов. Об этом в интервью РБК рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

Под НДФЛ попадают доходы по банковским счетам и депозитам достаточно богатых граждан, превышающие необлагаемую сумму (150 тысяч рублей для 2023 года). Такой налог действует в России еще с 2021 года, но срок его уплаты сдвигался, так что первое начисление пришлось на 2023 год.

Соответственно, платежи начались только с 2024 года, а уведомления с суммой начисленного налога ФНС принялась рассылать с сентября. Уплатить налог необходимо до 1 декабря, таким образом, текущая сумма может еще увеличиться до конца года.

В отличие от НДФЛ с зарплат или дивидендов, уплачиваемых автоматически, налог на процентные доходы гражданин должен заплатить сам. По словам Егорова, до его введения была дискуссия по поводу приведения нового сбора к обычному формату, но ее стороны пришли к выводу, что налоговая информационная система лучше готова к подобному расчету.

В том же интервью глава ФНС предупредил бизнес о возможности доначисления налогов в 2025 году, если ведомство оценит перенос выплаты бонусов на конец текущего года слишком массовым. Дело в том, что ставки налога на прибыль с 1 января вырастет с 20 до 25 процентов, и отдельные компании хотят провести выплаты с нынешней ставкой.

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