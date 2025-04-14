Бывшая жена миллиардера Билла Гейтса назвала истинную причину развода

Бывшая жена Билла Гейтса назвала Джеффри Эпштейна истинной причиной их развода

В книге воспоминаний Мелинды Френч-Гейтс рассказывается об истинной причине развода с миллиардером Биллом Гейтсом. Об этом пишет издание Sunday Times.

Последней каплей Френч-Гейтс назвала статью, вышедшую в газете New York Times. В ней говорилось о связях Билла Гейтса и Джеффри Эпштейна — финансиста, которого обвиняли в создании криминальной сети, занимавшейся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. «Статья поднимала серьезные вопросы о поведении Билла — вопросы, из которых следовало, что он предал не только наш брак, но и наши принципы», — пишет она в книге.

В интервью Sunday Times бывшая жена Гейтса подтвердила, что развод не был ошибкой. «Это было необходимо, — считает она. — Если человек не может следовать своим принципам даже в самых интимных отношениях, это необходимо».

В недавнем интервью изданию The Times Гейтс заявил, что ставит развод на первое место в списке своих самых важных неудач. Френч-Гейтс отказалась комментировать эти слова. «У него теперь своя жизнь, у меня своя, — объяснила она. — И я очень счастлива».

Ранее Мелинда Гейтс назвала развод с Биллом Гейтсом в числе самых важных вещей, которые она сделала в своей жизни. «Когда я разводилась, то знала, что и одна проживу, — заявила она. — И это, по-моему, самое главное».