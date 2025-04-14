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02:34, 14 апреля 2025Экономика

Китайцев предупредили о песчаных и снежных бурях

«Синьхуа»: В Китае объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aly Song / Reuters

В нескольких районах на севере Китая ввели «оранжевый» уровень опасности из-за сильных ветров. Об этом пишет агентство «Синьхуа» со ссылкой на Национальный метеорологический центр (НМЦ) КНР.

По данным издания, сильный ветер ожидается в автономном районе Внутренняя Монголия, провинциях Шаньси и Хэбэй, а также в Пекине. «Ветер силой до 11 баллов (28,5-32,6 метро в секунду) по национальной шкале будет бушевать в некоторых районах», — говорится в сообщении.

Эксперты предупредили, что песчаные и снежные бури ожидаются в районах Бохайского, Желтого и Восточно-Китайского морей.

Ранее из-за сильного ветра худым жителям Китая из северных регионов рекомендовали не выходить на улицу.

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