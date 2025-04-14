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14:31, 14 апреля 2025Экономика

Дачникам назвали разрушающие бетон растения

Депутат Чаплин: Корни клена ясенелистного способны разрушить бетон
Мария Черкасова
Клен ясенелистный

Клен ясенелистный. Фото: Salicyna / Wikipedia

Некоторые растения, широко распространенные на дачных участках, могут представлять угрозу для домов и других построек. Об этом Life рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин.

По его словам, особую опасность представляет клен ясенелистный (Acer negundo), мощная корневая система которого может разрушать даже бетонные основания. Также угрозу представляет девичий виноград (Parthenocissus quinquefolia). Он может активно разрастись, проникнуть под кровлю и разрушить ее. Другое опасное растение — ива белая (Salix alba). Ее корни активно ищут воду и могут повредить водопроводные трубы и дренажные системы.

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Чаплин добавил, что на дачах часто корни деревьев и кустарников разрушают фундаменты, а ползучие лианы обвивают стены, из-за чего гниет древесина. Из-за таких опасных деревьев дачники несут значительные убытки. Перечисленные растения также крайне токсичны и могут быть опасны для детей и животных.

Ранее стало известно, что в Россию из Европы пришел новый вид сорняка, способный уничтожать фундаменты зданий. Это гибридный вид рейнутрии — богемская рейнутрия. Известно, что с этим сорняком бороться сложнее, чем с борщевиком — тот можно выкопать лопатой. Чтобы избавиться от рейнутрии, под каждое растение нужно будет загонять экскаватор.

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