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12:44, 10 апреля 2025Экономика

В Россию из Европы пришло растение хуже борщевика

Ботаник Виноградова: В России появилась богемская рейнутрия
Мария Черкасова

Фото: Public domain / Wikipedia

В Россию из Европы пришел новый вид сорняка, способный уничтожать фундаменты зданий. Об этом РИА Новости сообщила главный научный сотрудник Главного ботанического сада имени Цицина РАН Юлия Виноградова.

Это гибридный вид рейнутрии — богемская рейнутрия. По словам Виноградовой, изначально существовали два вида: сахалинская рейнутрия и японская рейнутрия. Когда-то в ботанических садах Великобритании и Голландии образовали гибрид богемская рейнутрия. Он начал захватывать Европу, а теперь появился и в южных районах России. Встретить его можно, например, в Кисловодске.

Ученые уже начали принимать меры по борьбе с распространением рейнутрии. Однако сложность заключается в том, что с этим сорняком бороться сложнее, чем с борщевиком — тот можно выкопать лопатой. Чтобы избавиться от рейнутрии, под каждое растение нужно будет загонять экскаватор.

Рейнутрия создает неудобства при строительстве. Так, в европейских странах специально обследуют землю перед строительством дома. Если растение обнаруживали, стоимость строительства увеличивают на пять процентов.

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Вот это да!
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