Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:41, 14 апреля 2025Бывший СССР

Украина получит автобусы для ТЦК с датчиками слежения за телефонами

Лебедев: Дания направляет автобусы для ТЦК с датчиками слежения за телефонами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Дания направила Украине автомобили для территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) с датчиками слежения за телефонами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, машины получат ТЦК в Николаевской области. Сотрудники смогут задерживать местных мужчин с удвоенной силой, отметил Лебедев.

«Микроавтобусы будут оснащены современными датчиками, определяющими местоположение включенных телефонов», — подчеркнул он.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил сотрудников ТЦК в геноциде украинского народа.

    Обсудить
    Последние новости

    «То, что нужно людям». В Кремле подтвердили проведение прямой линии с Путиным в 2025 году

    Женщина начала принимать лекарства и удивилась цвету своей мочи

    Украина пыталась атаковать Россию с помощью 52 беспилотников

    В России предложили сократить женщинам рабочий день на час

    Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Тульскую область

    В России оценили возможность перемирия на Украине к Пасхе

    Зеленский не ответил на вопрос о способе вернуть отошедшие под контроль России территории

    Любители полных женщин объяснили свои предпочтения

    Дочь популярной телеведущей появилась на публике в прозрачных микрошортах

    Работавший в Германии хирург вернулся для службы на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше