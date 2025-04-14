Дания направила Украине автомобили для территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) с датчиками слежения за телефонами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.
По его словам, машины получат ТЦК в Николаевской области. Сотрудники смогут задерживать местных мужчин с удвоенной силой, отметил Лебедев.
«Микроавтобусы будут оснащены современными датчиками, определяющими местоположение включенных телефонов», — подчеркнул он.
Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил сотрудников ТЦК в геноциде украинского народа.