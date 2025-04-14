Украина получит автобусы для ТЦК с датчиками слежения за телефонами

Лебедев: Дания направляет автобусы для ТЦК с датчиками слежения за телефонами

Дания направила Украине автомобили для территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) с датчиками слежения за телефонами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, машины получат ТЦК в Николаевской области. Сотрудники смогут задерживать местных мужчин с удвоенной силой, отметил Лебедев.

«Микроавтобусы будут оснащены современными датчиками, определяющими местоположение включенных телефонов», — подчеркнул он.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил сотрудников ТЦК в геноциде украинского народа.