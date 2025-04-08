Депутат Рады Дмитрук обвинил ТЦК в геноциде украинского народа

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в геноциде украинского народа. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Сегодня, 8 апреля, на Украине отмечается День работников ТЦК. А что такое ТЦК на самом деле?! ТЦК — часть террористической организации [президента Украины Владимира] Зеленского. ТЦК убивают людей каждый день. Это геноцид украинского народа!», — написал он.

По его словам, ТЦК ломают жизни украинцев, терроризируя население по указанию Зеленского. Дмитрук пригрозил сотрудникам ТЦК тем, что «режим падет» и они понесут ответственность за свои действия.

Ранее Дмитрук призвал украинцев оказывать сопротивление сотрудникам ТЦК вплоть до использования огнестрельного оружия. Он прокомментировал видеоролик, на котором женщина стреляет в воздух из охотничьего ружья для спасения мужа от ТЦК.