На Украине призвали использовать оружие против сотрудников военкоматов

Депутат Верховной Рады Дмитрук призвал украинцев использовать оружие против ТЦК

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук призвал украинцев оказывать сопротивление сотрудникам ТЦК [территориальный центр комплектования, аналог военкомата] вплоть до использования огнестрельного оружия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом политик прокомментировал видеоролик, на котором женщина стреляет в воздух из охотничьего ружья для спасения мужа от сотрудников военкомата. По его мнению, следует брать пример с этой женщины.

Депутат подчеркнул, что одним выстрелом женщина заставила представителей ТЦК задуматься о том, стоит ли риск денег, которые они получают от государства. «И чем больше таких случаев будет, тем быстрее мы избавимся от режима!» — заключил Дмитрук.

Ранее на Украине женщина с ружьем отбила мужа у сотрудников ТЦК. Она выстреливает в воздух, в результате чего сотрудники ТЦК убегают со двора.