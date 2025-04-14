Россию предупредили о резком росте дефицита кадров

Гендиректор HeadHunter Сергиенков предупредил об удвоении дефицита кадров в РФ

В ближайшие пять лет дефицит кадров в России может вырасти в два раза, с двух до четырех миллионов человек. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге предупредил гендиректор рекрутингового сервиса HeadHunter Дмитрий Сергиенков, передает «Интерфакс».

Особую проблему составляет то обстоятельство, что до 90 процентов этих вакансий будут приходиться на средне- и высококвалифицированных рабочих и специалистов. Другими словами, страна сталкивается с дефицитом даже не работников, а компетенций, из-за чего под угрозой оказывается продвигаемый властями тренд реиндустриализации.

«Мы не ожидаем, что рынок в какой-то степени и в какой-то момент станет стабильным и профицитным», — подчеркнул Сергиенков.

По его словам, в конце 2024 года и начале 2025-го работодатели стали менее интенсивно искать сотрудников, но связана такая тенденция не удовлетворением потребностей, а с экономическими проблемами, заставляющими вести наем более аккуратно.

