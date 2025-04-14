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01:39, 14 апреля 2025Россия

Депутат предложил продавать энергетики отдельно от безалкогольных напитков

Депутат Крупник предложил продавать энергетики отдельно от других напитков
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Энергетики необходимо продавать отдельно от других безалкогольных напитков, предложил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Об этом сообщает RT.

По его словам, это подчеркнет их опасность для здоровья. Кроме того, Крупник предложил ввести запрет на рекламу энергетиков «с участием детей и детских образов, на детских виртуальных ресурсах и площадках».

Ранее кардиолог Юрий Серебрянский и невролог Павел Хорошев предупредили, что тонизирующие вещества, содержащиеся в энергетических напитках, могут оказывать негативное влияние на организм детей. В частности, злоупотребление энергетиками может вызвать у детей пороки сердца, различные перебои в сердечном ритме и увеличение размеров этого органа.

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