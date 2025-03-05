Раскрыты последствия употребления детьми энергетиков

Кардиолог Серебрянский: Энергетики могут вызвать у детей порок сердца и аритмию

Тонизирующие вещества, содержащиеся в энергетических напитках, могут оказывать негативное влияние на организм детей, предупредили кардиолог Юрий Серебрянский и невролог Павел Хорошев. О последствиях употребления детьми энергетиков, они рассказали «Известиям».

По словам Серебрянского, злоупотребление энергетиками может вызвать у детей пороки сердца, различные перебои в сердечном ритме и увеличение размеров этого органа. Кардиолог уточнил, что употребление кофеина и других тонизирующих веществ, особенно на фоне физических нагрузок, может привести к тяжелой аритмии.

В свою очередь, невролог Хорошев сравнил воздействие энергетиков на детский организм с «хлыстом, которым бьют лошадь». По его словам, энергетики оказывают стимулирующее воздействие на рецепторы мозга, что приводит к их истощению.

Врач добавил, что энергетики могут спровоцировать развитие у детей бессонницы, снижение работоспособности и панические атаки.

Ранее бариатрический хирург, доктор медицинских наук Бекхан Хациев назвал опасные последствия употребления сладких напитков. По его словам, употребление газированных напитков, фруктовых соков, сладкого чая и кофе, энергетиков и спортивных напитков может привести к ожирению.