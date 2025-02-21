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21:04, 21 февраля 2025Забота о себе

Названы опасные последствия употребления сладких напитков

Хирург Хациев: Даже чай с сахаром в больших объемах повышает риск диабета
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Согласно недавнему исследованию ученых из Бостона, опубликованному в научном журнале Nature Medicine, употребление сладких напитков ежегодно вызывает более двух миллионов случаев диабета второго типа и более одного миллиона случаев заболеваний сердца во всем мире. Бариатрический хирург, доктор медицинских наук, экс-президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев в беседе с «Лентой.ру» объяснил, как сладкие напитки связаны с ожирением.

По словам Хациева, эти напитки дают очень короткое чувство насыщения, что ведет к перееданию и набору веса. Не все сладкие напитки одинаково вредны, но в большинстве из них, в том числе натуральных, содержится чрезмерное количество сахара, уточнил врач.

Доктор рассказал, что привести к ожирению может употребление газированных напитков, фруктовых соков, сладкого чая и кофе, энергетиков и спортивных напитков, которые также содержат значительное количество добавленного сахара.

Хациев отметил, что сахар в напитках моментально всасывается в кровь, вызывая резкие скачки уровня глюкозы. Это создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу, провоцирует развитие диабета второго типа, нарушает обменные процессы в организме, а также увеличивает риск ожирения.

Отказ от сладких напитков — одна из наиболее простых и эффективных мер для улучшения здоровья

Бекхан Хациевхирург

Врач порекомендовал отдавать предпочтение воде, несладкому чаю, морсам без добавленного сахара или домашним лимонадам с натуральными ингредиентами. Также Хациев призвал читать состав напитков в магазинах: даже натуральные соки и энергетики часто содержат чрезмерное количество сахара.

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Ранее Национальный союз защиты прав потребителей призвал запретить продажу сладких газированных напитков несовершеннолетним. В организации напомнили, что многие производители используют сахарозаменитель аспартам, который, согласно исследованию ВОЗ, может быть канцерогенен для человека.

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