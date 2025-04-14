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17:35, 14 апреля 2025Россия

Действия ВСУ в Курской области призвали признать геноцидом

Член СФ Кондратьев: Нужно признать факт геноцида жителей Курской области ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российским властям нужно признать факт геноцида жителей Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). К этому призвал член Совета Федерации Алексей Кондратьев, его слова приводит ТАСС.

Сенатор обратил внимание на тот факт, что ВСУ вторглись на территорию региона в «немецком обмундировании» и «касках с рунами СС», а также сравнил судьбы курян с судьбами жителей блокадного Ленинграда.

«Они (бойцы ВСУ) кто по сути? Демократичные демократизаторы, что ли? То есть мы по факту должны признать факт геноцида жителей нашей Курской области (...) Задумайтесь, женщина в Русском Поречном, ушедшая из жизни от истощения — факт геноцида», — высказался о действиях ВСУ Кондратьев.

Бои с ВСУ в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. По последним данным, с начала вторжения на территорию российского региона украинские формирования потеряли более 74 245 военнослужащих и сотни единиц техники, в том числе и западного производства. Российским военным осталось освободить два населенных пункта в регионе — село Горналь и хутор Олешня.

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