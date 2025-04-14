Появились подробности о боях с ВСУ в Курской области

Военкор Пегов сообщил о тактических успехах ВС России в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России имеют тактические успехи в Курской области. Подробности боев с украинскими подразделениями в этом регионе привел проект военкора Самена Пегова Wargonzo в Telegram.

По информации, которая появилась у авторов издания, российские войска теснят Вооруженные силы Украины (ВСУ) у населенных пунктов Олешня и Горналь.

«Территория, которую еще занимают ВСУ в Курской области, становится все меньше. В Сумской же области российские войска, наоборот, продолжают расширять зону своего контроля», — сообщили в Wargonzo.

Днем ранее сообщалось, что ВСУ бросили все свои силы на то, чтобы удержать контроль над селом Горналь.