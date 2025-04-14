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18:54, 14 апреля 2025Силовые структуры

Директор «Фонда Ройзмана» объяснила причину помощи фигуранту дела о педофилии

В Фонде Ройзмана объяснили помощь педофилу тем, что его семья малоимущая
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Директор фонда бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) Светлана Косолапова в ходе судебного заседания объяснила, зачем организация помогала в оплате юридической помощи фигуранту дела о действиях сексуального характера в отношении двух девочек. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Косолаповой, «Фонд Ройзмана» помогал обвиняемому в педофилии Андрею Малышеву, поскольку его семья являлась малоимущей. В первый месяц фонд потратил 40 тысяч рублей на адвоката, а остальные месяцы сумма выплат составляла 60 тысяч рублей. По итогу Малышева приговорили к 15 годам колонии.

Педофил приглашал семилетнего ребенка соседей в гости к своей дочери, где, по словам девочки, играл с ними во «взрослые игры».

Ранее в Екатеринбурге Октябрьский суд удовлетворил иск управления Минюста России по Свердловской области о ликвидации фонда Евгения Ройзмана.

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