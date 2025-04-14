Суд ликвидировал Фонд Ройзмана

В Екатеринбурге суд удовлетворил иск о ликвидации фонда экс-мэра города Ройзмана

В Екатеринбурге Октябрьский суд удовлетворил иск управления Минюста России по Свердловской области о ликвидации фонда бывшего мэра города Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, судья объявила — иск удовлетворить.

4 марта Свердловский минюст подал в суд иск о ликвидации фонда бывшего мэра Ройзмана. Согласно акту проверки деятельности благотворительного «Фонда Ройзмана» обнаружены ряд нарушений. Так, например, местонахождение не совпадает с адресом из госреестра юридических лиц, а из 22 заявленных в уставе целей деятельность велась лишь по пяти направлениям. Собранные средства использовались не по назначению.