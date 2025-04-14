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16:23, 14 апреля 2025Силовые структуры

Суд ликвидировал Фонд Ройзмана

В Екатеринбурге суд удовлетворил иск о ликвидации фонда экс-мэра города Ройзмана
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
(внесен Минюстом в реестр иноагентов)

(внесен Минюстом в реестр иноагентов). Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Екатеринбурге Октябрьский суд удовлетворил иск управления Минюста России по Свердловской области о ликвидации фонда бывшего мэра города Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, судья объявила — иск удовлетворить.

4 марта Свердловский минюст подал в суд иск о ликвидации фонда бывшего мэра Ройзмана. Согласно акту проверки деятельности благотворительного «Фонда Ройзмана» обнаружены ряд нарушений. Так, например, местонахождение не совпадает с адресом из госреестра юридических лиц, а из 22 заявленных в уставе целей деятельность велась лишь по пяти направлениям. Собранные средства использовались не по назначению.

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