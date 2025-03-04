В российский суд поступил иск о ликвидации «Фонда Ройзмана»

Минюст подал в суд иск о ликвидации фонда экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана

Свердловский минюст подал в суд иск о ликвидации фонда бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). Об этом во вторник, 4 марта, сообщает РИА Новости .

По данным агентства, согласно акту проверки деятельности благотворительного «Фонда Ройзмана», выступающего в иске административным ответчиком, обнаружены ряд нарушений. В частности, местонахождение не совпадает с адресом из госреестра юридических лиц, а из 22 заявленных в уставе целей деятельность велась лишь по пяти направлениям. Собранные средства использовались не по назначению.

В суде благотворительный фонд представляет его гендиректор Светлана Косолапова.

В 2023 году бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман проходил в суде по делу о дискредитации армии. 19 мая 2023 года по решению суда ему был назначен штраф 260 тысяч рублей.