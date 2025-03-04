Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:26, 4 марта 2025Силовые структуры

В российский суд поступил иск о ликвидации «Фонда Ройзмана»

Минюст подал в суд иск о ликвидации фонда экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Титова / Коммерсантъ

Свердловский минюст подал в суд иск о ликвидации фонда бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). Об этом во вторник, 4 марта, сообщает РИА Новости .

По данным агентства, согласно акту проверки деятельности благотворительного «Фонда Ройзмана», выступающего в иске административным ответчиком, обнаружены ряд нарушений. В частности, местонахождение не совпадает с адресом из госреестра юридических лиц, а из 22 заявленных в уставе целей деятельность велась лишь по пяти направлениям. Собранные средства использовались не по назначению.

В суде благотворительный фонд представляет его гендиректор Светлана Косолапова.

В 2023 году бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман проходил в суде по делу о дискредитации армии. 19 мая 2023 года по решению суда ему был назначен штраф 260 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Продолжение в новости «Фонд Ройзмана» заподозрили в нецелевом использовании собранных на лечение детей миллионов
      Последние новости

      В Кремле оценили приостановку помощи США Украине

      Названы способы распознать мошеннический магазин перед 8 Марта

      В Раде оценили шансы Украины вступить в НАТО

      Пескову задали вопрос о соблюдении Путиным Великого поста

      Житель Алтайского края расправился с главой администрации Завьяловского района

      Россияне отправились на популярный курорт Азии и пожаловались на разруху и грязь в отеле

      Евросоюз решил потратить сотни миллиардов евро на перевооружение

      Российские русалки попали в рабство

      Выявленного ФСБ в Белгородской области украинского диверсанта осудили на 20 лет колонии

      В Кремле высказались о принесенном Трампом горе России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше