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12:46, 19 мая 2023Силовые структуры

Ройзмана оштрафовали на 260 тысяч рублей за дискредитацию Российской армии

Суд назначил экс-мэру Екатеринбурга Ройзману штраф в 260 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о дискредитации Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Его оштрафовали на 260 тысяч рублей.

Прокурор запрашивал для экс-мэра штраф в 280 тысяч рублей. Поддерживающий государственное обвинение прокурор посчитал доказанной вину подсудимого в совершении преступления по статье 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ»). С учетом задержания Ройзмана с 24 по 25 августа 2022 года в ходе предварительного следствия он предложил смягчить наказание до штрафа в размере 260 тысяч рублей.

Адвокат заявлял, что из материалов дела непонятно, в чем конкретно обвиняют Ройзмана и какие нарушения закона он допустил. Защитник предложил суду вернуть дело прокурору либо вынести оправдательный приговор.

По данным следствия, 1 июля 2022 года Ройзман в прямом эфире выступил в форме виртуального диалога посредством чата с пользователями сайта. «Он публично в устной форме сообщил неограниченному кругу просматривающих видеотрансляцию пользователей информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации», — объяснили в прокуратуре. Таким образом он хотел подорвать авторитет Российской армии в глазах граждан.

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Екатерина Власова
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