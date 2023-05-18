Прокурор запросил Ройзману штраф за дискредитацию российской армии

На суде прокурор запросил экс-мэру Ройзману штраф в 280 тыс руб за дискредитацию ВС РФ

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга на слушаниях по уголовному делу о дискредитации российской армии прокурор запросил бывшему мэру города Евгению Ройзману (признан в РФ иноагентом) штраф в 280 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Поддерживающий государственное обвинение прокурор считает доказанной вину подсудимого в совершении преступления по статье 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ»). С учетом задержания Ройзмана с 24 по 25 августа 2022 года в ходе предварительного следствия он предложил смягчить наказание в виде штрафа до 260 тысяч рублей.

Адвокат заявил, что из материалов дела непонятно, в чем конкретно обвиняют Ройзмана и какие нарушения закона он допустил. Защитник предложил суду вернуть дело прокурору либо вынести оправдательный приговор.

Ранее 18 мая Ройзман отказался в суде от дачи показаний по своему делу. В его защиту выступили учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Кроме того, на заседание пришел лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Положительные характеристики экс-мэру дали вдова первого президента России Наина Ельцина, артист Вениамин Смехов и певица Алла Пугачева. Однако суд отказался принимать их.

По данным следствия, 1 июля 2022 года Ройзман в прямом эфире выступил в форме виртуального диалога посредством чата с пользователями сайта. «Он публично в устной форме сообщил неограниченному кругу просматривающих видеотрансляцию пользователей информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации», — объяснили в прокуратуре. Таким образом он хотел подорвать авторитет российской армии в глазах граждан.