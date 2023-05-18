Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман отказался давать показания в суде

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался в суде от дачи показаний по своему делу

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) отказался в суде от дачи показаний по своему делу. Об этом сообщает ТАСС.

На соответствующий вопрос судьи он ответил: «С вашего позволения не буду».

Отмечается, что на слушании выступила с положительной характеристикой Ройзмана правозащитница, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Кроме того, на заседание пришел лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Адвокаты экс-мэра попросили суд учесть положительные характеристики, в том числе от вдовы первого президента России Наины Ельциной, артиста Вениамина Смехова и певицы Аллы Пугачевой. Однако суд отказался принимать характеристику последней и еще ряда лиц.

По данным ведомства, 1 июля 2022 года Ройзман на благотворительном фонде выступил в прямом эфире видеохостинга в форме виртуального диалога посредством чата с пользователями сайта. Таким образом он хотел подорвать авторитет российской армии в глазах граждан.

«Он публично в устной форме сообщил неограниченному кругу просматривающих видеотрансляцию пользователей информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации», — объяснили в прокуратуре.

Экс-мэра обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»).