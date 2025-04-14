Движение по Крымскому мосту перекрывали

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрывали, следует из данных Telegram-канала «Крымский мост: оперативная информация».

Информация об этом появилась в 04:50 мск. К водителям, которые находились на мосту и в зоне досмотра, обращались с просьбой сохранять спокойствие. Также их попросили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Уже через 13 минут, в 05:03 мск, стало известно о том, что движение по мосту возобновлено. Последний раз пробки на мосту были зафиксированы в 19:00 мск 13 апреля.

В марте сообщалось, что со стороны Тамани и Керчи образовалась очередь из 725 машин.