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19:49, 29 марта 2025Россия

На Крымском мосту образовалась очередь из сотен машин

На Крымском мосту со стороны Тамани и Керчи образовалась очередь из 725 машин
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

На Крымском мосту со стороны Тамани и Керчи образовалась очередь из сотен машин. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

Отмечается, что в очереди стоят 725 автомобилей. Со стороны Тамани в очереди находятся 104 транспортных средства, со стороны Керчи — 621. Время ожидания составляет более двух часов.

24 марта движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на магистрали и в зоне досмотра водителей призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Позднее движение было восстановлено.

В августе 2024 года сообщалось, что в очереди на проезд по Крымскому мосту скопилось больше тысячи автомобилей. Тогда время ожидания составляло более трех часов.

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