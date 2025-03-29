На Крымском мосту образовалась очередь из сотен машин

На Крымском мосту со стороны Тамани и Керчи образовалась очередь из 725 машин

На Крымском мосту со стороны Тамани и Керчи образовалась очередь из сотен машин. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

Отмечается, что в очереди стоят 725 автомобилей. Со стороны Тамани в очереди находятся 104 транспортных средства, со стороны Керчи — 621. Время ожидания составляет более двух часов.

24 марта движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Находящихся на магистрали и в зоне досмотра водителей призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Позднее движение было восстановлено.

В августе 2024 года сообщалось, что в очереди на проезд по Крымскому мосту скопилось больше тысячи автомобилей. Тогда время ожидания составляло более трех часов.