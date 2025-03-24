Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:06, 24 марта 2025Россия

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Находящихся на магистрали и в зоне досмотра водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

С 23:00 до полуночи пробка из 120 машин на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани разъехалась, затруднений в движении до приостановки проезда не было.

В период с 21:25 до 22:20 по московскому времени 23 марта над тремя российскими регионами — Крымом, Курской и Белгородской областями — было сбито семь украинских беспилотников. До этого, с 21:00 до 21:15 над Крымом перехватили еще четыре дрона.

    Обсудить
    Последние новости

    «Никто с вверенных позиций не отступал». Российские военные отбили попытку ВСУ прорваться в приграничное село Белгородской области

    В России назвали условие для возвращения уехавших артистов в страну

    В подполье заявили об ударе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

    Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

    Десятки машин загорелись на стоянке в российском городе

    Популярная телеведущая поделилась видео в оголяющем грудь купальнике

    Депутат Рады заявил о вызывающем опасения внешнем виде Зеленского

    По месту дислокации ВСУ в Черкасской области нанесли удар

    Подполье сообщило о прилете в направлении аэродрома в Кировограде

    Германию уличили в планах превратить страну в Четвертый Рейх

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше