Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Находящихся на магистрали и в зоне досмотра водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

С 23:00 до полуночи пробка из 120 машин на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани разъехалась, затруднений в движении до приостановки проезда не было.

В период с 21:25 до 22:20 по московскому времени 23 марта над тремя российскими регионами — Крымом, Курской и Белгородской областями — было сбито семь украинских беспилотников. До этого, с 21:00 до 21:15 над Крымом перехватили еще четыре дрона.