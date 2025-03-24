Над тремя регионами России уничтожили несколько украинских беспилотников

Минобороны: Над Крымом, Курской и Белгородской областями сбили семь БПЛА ВСУ

Минобороны России сообщило, что над тремя российскими регионами — Крымом, Курской и Белгородской областями — было сбито семь украинских беспилотников (БПЛА), передает РИА Новости.

По данным ведомства, БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в период с 21:25 до 22:20 мск.

«[Уничтожено] пять БПЛА — над территорией Республики Крым и по одному — над территориями Курской и Белгородской областей», — уточняется в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщали, что над Крымом за 15 минут было сбито четыре беспилотника. В ночь на 23 марта система ПВО сбила 59 беспилотных летательных аппаратов в семи регионах. Больше всего беспилотников — 29 — было сбито в Ростовской области.