Над Крымом за 15 минут сбили четыре украинских беспилотника

МО РФ: Силы ПВО за 15 минут сбили над Крымом четыре украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за 15 минут сбили над Крымом четыре украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что атака была отражена в период с 21:00 до 21:15 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — уточнили в ведомстве.

Ранее, в ночь на 23 марта, система ПВО сбила 59 беспилотных летательных аппаратов в семи российских регионах. Больше всего беспилотников, а именно 29, было сбито в Ростовской области. Еще 20 БПЛА поразили в Астраханской области. Кроме того, по три дрона сбили в Республике Крым и Волгоградской области, а в Курской и Саратовской областях средства ПВО ликвидировали по одной воздушной цели.

