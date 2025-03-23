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22:04, 23 марта 2025Россия

Над Крымом за 15 минут сбили четыре украинских беспилотника

МО РФ: Силы ПВО за 15 минут сбили над Крымом четыре украинских БПЛА
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за 15 минут сбили над Крымом четыре украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что атака была отражена в период с 21:00 до 21:15 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — уточнили в ведомстве.

Ранее, в ночь на 23 марта, система ПВО сбила 59 беспилотных летательных аппаратов в семи российских регионах. Больше всего беспилотников, а именно 29, было сбито в Ростовской области. Еще 20 БПЛА поразили в Астраханской области. Кроме того, по три дрона сбили в Республике Крым и Волгоградской области, а в Курской и Саратовской областях средства ПВО ликвидировали по одной воздушной цели.

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