Эксперт объяснил феномен «сдачи» людей в ТЦК

Жарихин объяснил сдачу людей в ТЦК низким барьером моральной ответственности

В любом обществе найдутся люди, у которых занижены моральные критерии, заявил MK.ru заместитель директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, объясняя феномен «сдачи» людей в ТЦК (аналог военкомата) на Украине за вознаграждение. В качестве примера приводятся таксисты в Харькове, которые передают туда пассажиров.

«Тех, кто сдает мужчин-пассажиров ТЦК, единицы. Может быть, десятки. Всегда можно найти такого рода людей, тем более в обществе, в котором занижен барьер моральной ответственности, который культивируется государством», — сказал он. По мнению эксперта, для таких людей «стало значительно легче переходить этот моральный барьер, учитывая атмосферу в стране».

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