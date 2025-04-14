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13:20, 14 апреля 2025Силовые структуры

Еще одного боевика украинского нацбата арестовали в Херсонской области

В Херсонской области арестованному боевику украинского нацбата грозит до 15 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Херсонской области задержан и арестован боевик украинского националистического батальона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УФСБ России.

Фигурант — причастный к деятельности незаконного вооруженного формирования россиянин, 1977 года рождения. Он обвиняется по части 2 статьи 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации»). По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, с декабря 2025 года мужчина вступил в незаконное вооруженное формирование, функционировавшее на территории Украины. Отмечается, что его участники занимались осуществлением продовольственной, водной и энергетической блокады Крыма со стороны украинской границы. Кроме того, они занимались вооруженной борьбой за возвращение региона в состав Украины.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 23 участникам нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) за военные преступления в Донецкой народной республике (ДНР).

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