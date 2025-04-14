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16:25, 14 апреля 2025Мир

Страна НАТО выступила против поставок оружия на Украину

Сийярто: Венгрия выступает против военных планов ЕС в отношении Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Венгрия выступает против военных планов Европейского союза (ЕС), в том числе выделения 40 миллиардов евро на поставки вооружений Украине и направления на ее территорию военных советников. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает венгерский телеканал M1.

«Мы не поддерживали и не будем поддерживать в дальнейшем никаких провоенных предложений. (...) Мы не отправим ни одной единицы вооружений и ни одного солдата на Украину, даже если он будет называться советником», — сказал дипломат.

Кроме того, Сийярто назвал новые инициативы стран ЕС по поддержке Украины продолжением «близорукой и провальной политики Евросоюза». Он также заявил, что считает направление военных советников на территорию Украины красной линией, за пересечением которой может последовать распространение конфликта в направлении Европы.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит новые санкции ЕС против России в области поставок энергоносителей.

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