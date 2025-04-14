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15:12, 14 апреля 2025Мир

В Венгрии обозначили позицию по новым санкциям против России

Сийярто: Мы никоим образом не поддержим новые санкции против России
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетСанкции против России:

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Венгрия не поддержит новые санкции Европейского союза (ЕС) против России в области поставок энергоносителей. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Мы ясно дали понять, что никоим образом не поддержим это», — сказал политик.

Глава МИД Венгрии отметил, что на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге шло обсуждение 17-го пакета санкций прошло на фоне призывов Украины усилить давление на российскую энергетику.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не одобрит продолжение военной поддержки Украины. Он подчеркнул, что для Будапешта дипломатическое урегулирование конфликта является большим приоритетом, чем усиление санкций или увеличение поставок оружия Киеву.

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