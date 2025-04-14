Сийярто: Мир требует успешных мирных переговоров, а не поставок оружия

Венгрия не одобрит продолжение военной поддержки Украины на встрече глав МИД стран Европейского союза (ЕС) в Люксембурге. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Каждый день приносит все более убедительные доказательства того, что мир необходим как можно скорее. А мир требует прекращения огня и успешных мирных переговоров», — отметил политик.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт считает приоритетом дипломатическое урегулирование конфликта, в то время как большинство стран Евросоюза настаивают на усилении антироссийских санкций и увеличении поставок оружия на Украину.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что политика ЕС по Украине провалилась, что нанесло большой вред как европейскому народу, так и европейской экономике. Также он отметил, что лидеры стран ЕС больше заинтересованы в «продолжении войны, чем в заключении мира».