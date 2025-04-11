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14:03, 11 апреля 2025Мир

На Западе заявили о провале политики ЕС по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: политика ЕС по Украине провалилась
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Johanna Geron / Reuters

Политика Европейского союза (ЕС) по Украине провалилась, что нанесло большой вред европейскому народу и европейской экономике. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

По словам министра, европейские лидеры хотели получить время, чтобы «расплатиться за последствия своей очень плохой стратегии». «Поэтому теперь они, к сожалению, скорее заинтересованы в продолжении войны, чем в заключении мира», — рассказал министр.

Сийярто обратил внимание, что весь мир, кроме Западной Европы и Бразилии, выступает за урегулирование конфликта. «Мы вели переговоры с Россией в течение последних трех лет по важным вопросам, и я думаю, что сохранение каналов связи открытыми является очень важным предварительным условием для мира. Но сейчас Брюссель не пойдет на контакты [с Москвой]», — отметил дипломат.

Ранее Сийярто призвал политиков ЕС начать общаться и поддерживать связи с Россией, как это делает Венгрия. Также глава венгерского МИД назвал Россию надежным и честным партнером.

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