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21:51, 14 апреля 2025Мир

Бельгийский политик обвинил Евросоюз в лицемерии из-за Украины

Политик Маньет: Евросоюз защищает Украину, но не жалеет палестинцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Guillaume Périgois / Unsplash

Лидер оппозиционной Социалистической партии Бельгии Поль Маньет выступил с критикой двойных стандартов Европейского союза (ЕС). Он отметил, что страны-члены ЕС продолжают поставки оружия Израилю, несмотря на многочисленные жертвы среди палестинцев, сообщает издание Soir.

«Защищать Украину, но оставлять палестинцев погибать под израильскими бомбардировками — это невыносимое лицемерие», — указал Маньет.

Политик призвал ввести эмбарго на поставки оружия Израилю, а также принять против него экономические санкции. Помимо этого, Маньет выступил против перенаправления на военные нужды средств, предусмотренных для развития регионов, борьбы с климатическими изменениями и социальной политики, в связи с планом Евросоюза по перевооружению.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна не одобрит продолжение военной поддержки Украины на встрече глав МИД государств ЕС в Люксембурге. Он подчеркнул, что Будапешт считает приоритетом дипломатическое урегулирование конфликта.

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