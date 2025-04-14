Бельгийский политик обвинил Евросоюз в лицемерии из-за Украины

Политик Маньет: Евросоюз защищает Украину, но не жалеет палестинцев

Лидер оппозиционной Социалистической партии Бельгии Поль Маньет выступил с критикой двойных стандартов Европейского союза (ЕС). Он отметил, что страны-члены ЕС продолжают поставки оружия Израилю, несмотря на многочисленные жертвы среди палестинцев, сообщает издание Soir.

«Защищать Украину, но оставлять палестинцев погибать под израильскими бомбардировками — это невыносимое лицемерие», — указал Маньет.

Политик призвал ввести эмбарго на поставки оружия Израилю, а также принять против него экономические санкции. Помимо этого, Маньет выступил против перенаправления на военные нужды средств, предусмотренных для развития регионов, борьбы с климатическими изменениями и социальной политики, в связи с планом Евросоюза по перевооружению.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна не одобрит продолжение военной поддержки Украины на встрече глав МИД государств ЕС в Люксембурге. Он подчеркнул, что Будапешт считает приоритетом дипломатическое урегулирование конфликта.