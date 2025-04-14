ФСБ рассекретила архивы о казни фашистами в Крыму пионера-героя Вити Коробкова

ФСБ: В Крыму фашисты казнили пионера Витю Коробкова после отказа сдать партизан

ФСБ рассекретила архивные данные, раскрывающие неизвестные ранее подробности о казни в Крыму пионера-героя Вити Коробкова и его отца, которые вели партизанскую войну с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили управлении ведомства по Республике Крым и городу Севастополю.

В обнародованных документах содержатся свидетельские показания советского разведчика Ибрагима Аганина, который был внедрен в конце 1943 года на службу в контрразведывательный орган 17-й немецкой армии под видом переводчика. Он вынуждено стал свидетелем жестоких допросов отца и сына Коробковых, так как не мог раскрыть себя.

В феврале 1944 года тайная полиция схватила в Феодосии мужчину 35-40 лет и подростка, когда они вышли из леса для выполнения партизанского задания. Несколько дней их избивали, вынуждая сдать товарищей, однако, не добившись своего, фашисты расстреляли Коробковых 9 марта 1944 года.

3 апреля сообщалось, что советская разведчица Алиме Абденанова была раскрыта и казнена фашистами в результате предательства соратницы Ларисы Гуляченко.